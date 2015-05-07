Генпрокуратура передала в суд справу проти росіянина, який брав участь у діяльності «ЛНР»

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, кримінальну справу було порушено за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній організації). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.

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Громадянин РФ, перебуваючи в місті Красний Луч Луганської області, в грудні 2014 року вступив у злочинну змову з активними учасниками терористичної організації «Луганська народна республіка» щодо забезпечення обслуговування військової техніки незаконних збройних формувань «ЛНР». Надалі підозрюваний, виконуючи відведену йому роль, керував танком Т-64-Б, екіпаж якого стріляв по позиціях Збройних сил України поблизу Санжаровки Донецької області. В результаті бойового зіткнення з підрозділами ЗСУ танк був знешкоджений, а росіянин затриманий.

Як повідомлялося, військова контррозвідка СБУ спільно з підрозділами ЗС України затримала в районі Санжаровки Луганської області російського найманця, механіка-водія бронетехніки бойовиків.