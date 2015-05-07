Україна отримала від ЮНІСЕФ 600 тисяч доз вакцини проти поліомієліту

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, загальний обсяг гуманітарної допомоги у вигляді вакцини проти поліомієліту протягом 2015 року, який отримає міністерство, дорівнюватиме 1,1 млн доз інактивованої та 3,7 млн доз живої вакцин проти поліомієліту. Це дозволить забезпечити вакцинами від поліомієліту близько 3 млн дітей по всій Україні, включаючи щеплення дітей старшого віку, які не були вакцинованими у попередні роки.

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У 2002 р. Україна отримала статус країни, вільної від поліомієліту. До 2009 р. рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту дітей становив 95%. За період 2010-2014 рр. загальнодержавна програма з імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб була недофінансована на 42,7%, тож на сьогодні рівень охоплення щепленнями проти поліомієліту коливається від 37 до 51%.

У 2013 р. в Україні працювала місія експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з вивчення організації епіднагляду за поліомієлітом в Україні та системою експрес-оцінки за гострими в'ялими паралічами (ГВП). За результатами роботи місії, Україну було віднесено до країн з високим ризиком виникнення паралітичних форм поліомієліту.

«МОЗ України звернувся з проханням до ЮНІСЕФ про гуманітарну допомогу, і уряд Канади виділив фінансування – 3 млн канадських доларів. Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) отримав ці кошти та проводить необхідні закупівлі вакцини проти поліомієліту, щоб допомогти Україні та зберегти статус держави вільної від цієї хвороби», - повідомив посол Канади в Україні Роман Ващук.