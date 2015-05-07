Із окупованого Криму до російської армії призовуть 2500 чоловік

Про це заявив "перший віце-прем’єр" окупованого Криму Михайло Шеремет під час візиту до одного з військкоматів, повідомляє "Крим.Реалії".

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Там він заявив, що "молоді люди з великим бажанням ідуть служити до збройних сил Російської Федерації".

Нагадаємо, що у Росії з 1 квітня розпочався весняний призов до війська. Цього року вперше на службу до армії Росії призиватимуть жителів окупованого Криму.