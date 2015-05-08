Нардеп Фельдман пропонує ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору

Позафракційний народний депутат Олександр Фельдман пропонує запровадити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору та Голокосту як геноциду, - повідомляє Телекритика.

Відповідний законопроект № 2756 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору та Голокосту)» зареєстрованний 29 квітня.

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Згідно з текстом документу, за публічне заперечення Голодомору 1932 - 1933 років в Україні як геноциду українського народу, а також виготовлення та розповсюдження відповідних матеріалів, пропонується карати штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років. У випадку вчинення цих дій службовими особами - карати позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Як раніше повідомляв Уніан, народні депутати, члени ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний зареєстрували у Верховній Раді України законопроект №5202, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту і Голодомору.