Нардеп Фельдман пропонує ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору
Нардеп Фельдман вніс законопроект, яким пропонується ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору.
Позафракційний народний депутат Олександр Фельдман пропонує запровадити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору та Голокосту як геноциду, - повідомляє Телекритика.
Відповідний законопроект № 2756 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору та Голокосту)» зареєстрованний 29 квітня.
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Згідно з текстом документу, за публічне заперечення Голодомору 1932 - 1933 років в Україні як геноциду українського народу, а також виготовлення та розповсюдження відповідних матеріалів, пропонується карати штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років. У випадку вчинення цих дій службовими особами - карати позбавленням волі на строк до чотирьох років.
Як раніше повідомляв Уніан, народні депутати, члени ВО «Свобода» Ігор Мірошниченко та Олександр Мирний зареєстрували у Верховній Раді України законопроект №5202, який передбачає кримінальну відповідальність за заперечення Голокосту і Голодомору.