СБУ затримала представника "Правого сектору" біля схованки зі зброєю під Києвом

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з повідомленням, затриманий громадянин України «М», який належить до організації «Правий Сектор», разом із спільником намагався забрати з облаштованої ними схованки серед іншого гранатомет «РПГ-26», гранати «РГД-5», магазин для автомата Калашникова та понад сотню набоїв.

Читайте такожМіліція вилучила у киянина арсенал зброї, привезеної з АТОПід час затримання у одного з чоловіків вилучено бойову гранату із запалом, а під час обшуку його помешкання оперативники виявили автомат АК-74 зі спорядженим магазином та гранату «Ф-1».

Органами внутрішніх справ розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Київо-Святошинський суд Київської області обрав обом запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство.