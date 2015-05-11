Норвегія виділила 5 мільйонів євро на допомогу переселенцям з Донбасу
Норвегія виділила 5 млн євро на гуманітарну допомогу переселенцям з Донецької та Луганської областей.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу у Харкові після зустрічі з керівництвом місцевої облдержадміністрації повідомив міністр закордонних справ Норвегії Борге Бренде.
“Гуманітарна допомога з огляду на ситуацію становитиме 5 млн євро”, - сказав міністр.
За його словами, ці кошти протягом місяця передані Товариству Червоного Хреста, органызації “Врятуйте дітей” та іншим, які, своєю чергою, залежно від потреб переселенців, розподілятимуть допомогу.
Читайте такожКількість переселенців з Криму і Донбасу перевищила 850 тисяч осіб
Дипломат запевнив, що Норвегія і в подальшому допомагатиме Україні. При цьому він звернув увагу, що необхідно збільшити обсяг гуманітарних вантажів від ООН, яка на сьогодні задовольняє тільки 20% запитів від України.
Крім того, за даними норвезьких дипломатів, Україні буде надано 35 млн євро допомоги різним секторам економіки.