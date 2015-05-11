Одного з ватажків "ДНР" у Москві розшукують за шахрайство
23:46, 11 травня 2015Суспільство
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Один з ватажків "ДНР" – "заступник міністра оборони" Сергій Великородний – у Москві перебуває у розшуку за ст. 159 ч.4 КК РФ "шахрайство, здійснене організованою групою осіб або в особливо великих розмірах".
"заступника міністра оборони" "ДНР" у Москві розшукують за шахрайство / скриншот
Так, ресурси сепаратистів зазначають, що Великородний керував "парадом" у Донецьку 9 травня, є "полковником" та "добровольцем з Росії, воює з перших днів, ще зі Слов'янська", пише Українська правда.
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Разом з тим на сайті головного управління МВС Росії у Москві ще з серпня 2012 року міститься інформація про оголошеного у розшук Сергія Миколайовича Великородного за ст.159 ч.4 КК РФ.
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