Одного з ватажків "ДНР" у Москві розшукують за шахрайство

Так, ресурси сепаратистів зазначають, що Великородний керував "парадом" у Донецьку 9 травня, є "полковником" та "добровольцем з Росії, воює з перших днів, ще зі Слов'янська", пише Українська правда.

Читайте такожЗахарченко приймав "парад" бойовиків сильно хитаючись (відео)

Разом з тим на сайті головного управління МВС Росії у Москві ще з серпня 2012 року міститься інформація про оголошеного у розшук Сергія Миколайовича Великородного за ст.159 ч.4 КК РФ.