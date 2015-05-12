Українські центри крові на межі зупинки - директор обласного центру крові

Про це розповів головний трансфузіолог МОЗ, директор Київського обласного центру крові Петро Вербицький.

У результаті вже незабаром вони можуть почати відчувати перебої в своїй роботі.

За словами Петра Вербицького, центри крові поки що не знають, що саме в 2015 році МОЗ планує придбати на тендерах для їх роботи. "Держава ще не визначилася, що буде закуповувати", - говорить він.

Лікарі з регіонів підтверджують складність ситуації. Головний лікар Дніпропетровської станції переливання крові Антоніна Сердюк каже, що наявного запасу тест-систем вистачить до липня. Пізніше їх закупівлю повинен забезпечити обласний бюджет. Однак його ресурсів надовго не вистачить. Тому Антоніна Сердюк зазначає, що брак тест-систем відзначатиметься вже восени.

Проблеми з витратними матеріалами відзначають і в Харкові. Головний лікар Харківського обласного центру служби крові Вадим Яворський каже, що незабаром у них буде відзначатися брак контейнерів для забору крові.

Лікарі кажуть, що в їхній роботі дуже важливо домогтися високої якості крові. Щоб цього досягти, їм необхідно використовувати для тестування крові не старовинні ручні методи, а працювати на спеціальному обладнанні, зокрема, на ARCHITECT.

Антоніна Сердюк каже, що плюсами ARCHITECT є те, що всі процеси тестування крові стають автоматизованими, тобто виключається дія людського чинника як переплутування пробірок або донорів. Крім того, скорочується час тестування - з шести годин до години-півтори. І що особливо важливо, цей метод більш чутливий, краще виявляє інфекції і дає менше хибнопозитивних результатів, що призводить до кращої якості і безпеки крові, яку отримують, говорить вона.

Якість роботи, ефективність на ARCHITECT на порядок вище, ніж коли застосовується напівавтоматичний напівкустарний метод, погоджується колишній головний лікар Луганської обласної станції переливання крові Олена Фролова.

Вже кілька років як МОЗ почав оснащувати регіональні центри крові цим обладнанням. Зараз приблизно половина регіонів мають апарати ARCHITECT. Тому лікарі вважають, що необхідно повністю переходити на сучасні методи і своєчасно закуповувати необхідні тест-системи, щоб підвищувати якість одержуваної від донорів крові. Особливо актуально це стало в умовах проведення АТО, коли вимоги до швидкості отримання якісної донорської крові різко зросли.