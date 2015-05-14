В Каннах відкрився Український національний павільйон

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, український павільйон, організований за підтримки Держкіно, всеукраїнського благодійного фонду Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього» за участю Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість» є місцем, де Україна може показати досягнення свого кінематографа і де можуть бути налагоджені професійні контакти з представниками міжнародних виробничих і дистриб'юторських компаній.

Для цього був оновлений каталог українського кіно, який включає в себе інформацію про вітчизняних фільмах різного метражу, жанрів і стадії виробництва, створених у проміжку між 2014 і 2015 роками.

Голова Держкіно Пилип Іллєнко разом з нашими режисерами і продюсерами представить нові українські проекти або вже завершені, або на стадії work in progress: це фільми «Максим Оса» (реж. Іван Сауткин, у виробництві), «Блакитна сукня» (реж. Ігор Мінаєв, завершений), «Гніздо горлиці» (реж. Тарас Ткаченко, у виробництві) та «Окупація» (у виробництві).

Також будуть презентовані фільми «Тепер я буду любити тебе» (реж. Ширман, пост-продукція) і Good Game Well Played (реж. Фетісова, в розробці).

А на самому кіноринку 16 травня у Палаці фестивалів пройде показ фільму режисера Анатолія Матешка «Полон» (Captivity).

Разом з тим 19 травня пройде презентація 5-го Одеського міжнародного кінофестивалю, відкриття якої має відбутися 10 липня цього року.

Однією з головних частин українського участі у професійному сегменті Каннського кінофестивалю є наявність у програмі Short Film Corner 15 короткометражок, зроблених в Україні або за участю українських кінематографістів.

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Каннський кіноринок — це найбільший кінофорум світу, і Україна на ньому представлена 8 рік поспіль. Триватиме захід з 13 по 24 травня.

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