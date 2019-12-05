Батьківська завзятість: як смерть підлітка у Прилуках врешті стала умисним вбивством

Смерть 14-літного підлітка, за офіційною інформацією ГУ НП в області, яка була оприлюднена після трагедії, сталася через те, що хлопець «переходив залізничну колію у невстановленому місці, і його збив дизель-потяг сполученням «Ніжин-Гребінка»». «Школяр 9-го класу однієї з місцевих шкіл загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень», - йшлося у повідомленні правоохоронців.

Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей), яке карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Таким чином поліція «умивала руки». Адже, за логікою правоохоронців, винен у трагедії або сам підліток, або машиніст потяга.

Втім, батько загиблого хлопця Віктор Чаленко не повірив у випадковість і забив на сполох: його сина жорстоко убили і поліція прагне приховати правду, видавши смерть за самогубство чи нещасний випадок на залізниці. З друзями і знайомими родина почала самостійно з’ясовувати подробиці того вечора, коли загинув Денис. І, чим далі, тим більше жителів Прилук долучались допомогти.

Врешті, в місті пройшли масові акції протесту з вимогами об’єктивно розслідувати справу та палаючими шинами під будівлею поліції. Після чого розслідування передали до Головного слідчого управління Нацполіції. Ба більше, змінили керівника Прилуцького відділу поліції. Слідству знадобився місяць, аби перекваліфікувати справу із ДТП на залізниці на статтю про умисне убивство.

Поліція «не хотіла» чи «не могла» розслідувати цю справу?

Прилуки ще з 90-х років мають славу найбільш кримінального міста Чернігівщини через нафто- і газовидобуток на цій території. Місцеві жителі говорять і про не зовсім законні або взагалі незаконні справи місцевої поліції, яка неналежним чином виконує свої обов’язки (та це у середі правоохоронних органів в регіонах й не дивина, якщо, наприклад, згадати «роботу» херсонської поліції після нападу на відому активістку Катерину Гандзюк). Тож і у історії загибелі підлітка у Прилуках поведінка поліції давала відчуття про повну незацікавленість у всебічному розслідуванні. Адже простіше встановити - «загинув під колесами потяга» і справу закрити. Зрештою, поліцейські навіть тиснули на батьків загиблого хлопця, відстоюючи одну-єдину позицію – «це нещасний випадок і крапка».

Сумніви в тому, що правоохоронці мають бажання докопатись до правди виникали й тому, що у справі занадто довго не було основного документа про причини смерті – висновку судово-медичної експертизи, якому б можна було довіряти. Хоча саме за характером та локалізацією травм вже можна зрозуміти, яким чином вони отримані (приміром, якщо від потяга – травми отримані людиною у положенні лежачи, сидячи, стоячи і т.д). Крім того, за словами колишнього місцевого правоохоронця, висновок з Прилук навряд чи треба брати до уваги, зважаючи, «що там усе занадто добре купується і продається». Тим більше, що, поки слідство затягувало справу, містом ширилися чутки про причетність до смерті Дениса Чаленка підлітків, батьки яких нібито працюють у правоохоронних органах столиці. Саме тому, мовляв, бездіяльність місцевої поліції була невипадковою.

Тільки після передачі справи до Головного слідчого управління Нацполіції було озвучено деталі смерті хлопця. Лише 14 листопада (за два тижні після трагедії) під час зустрічі із журналістами і рідними Чаленка, заступник голови Нацполіціі Максим Цуцкірідзе повідомив про час і причини смерті підлітка. За його словами, за висновками експертизи, смерть хлопця настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми, що спричинила набряк мозку, також у нього виявлено політравми, у тому числі закриту травму органів грудної клітки. Причому, за висновками експерта, смерть настала за 10-12 годин до дослідження тіла, тобто, між 21.40 і 22.40 29 жовтня. У цей час на станції Прилуки якраз проходить потяг «Ніжин – Гребінка»…

Натомість батько хлопця стверджує, що коли вони з дружиною прибули на залізницю, буквально за 15 хвилин після проходження поїзда, тіло сина вже було холодним. У хлопця були гематоми під очима, зламана нога, збиті руки – травми, що більше характерні для бійки…

Батьки загиблого вважають, що зробили, особливо на початку, чи не більше від професійних слідчих, коли побачили і доріжку біля залізниці зі слідами крові, і скопану свіжу землю (хтось намагався приховати сліди). Про це все повідомляли поліцію.

Родина Чаленків вважає, що їхнього сина вбила компанія підлітків. Чи банда це? Питання. Але аналогічна ситуація з побиттям чоловіка і залишенням його на залізничних коліях мала місце на початку літа. Сталося це у селі Линовиця Прилуцького району. Потерпілий дивом залишився живим – його врятували перехожі. Але справа «зам’ялася» - потерпілому заплатили гроші і він відмовився від претензій, щоб «не ламати молодим хлопцям життя». Дуже небезпечна позиція, адже, як відомо, безкарність породжує вседозволеність і відкриває шлях до нових злочинів…

Слід також зазначити, що швидкість потяга «Ніжин – Гребінка», на який покладали «вину» слідчі, на відрізку, де знайшли мертвим підлітка, традиційно, невисока - 15-20 км на годину. Окрім того, за словами адвоката родини загиблого хлопця Володимира Білика, машиніст потяга запевняв, що зупинився саме тому, що побачив тіло на коліях. А фельдшер «швидкої», яка прибула на виклик, підтвердив, що тіло потерпілого підкинули на рейки, коли підліток вже був мертвим.

«Машиніст повідомив про те, що побачив на шпалах між рейками тіло людини, він стверджує, що потяг не переїхав людину, оскільки вона як була на шпалах, так і залишалась. Побачивши людину, машиніст загальмував і за кілька десятків метрів потяг зупинився, бо мав невелику швидкість, оскільки від’їжджав від станції. Машиніст стверджує, і надалі це підтвердив фельдшер «швидкої допомоги», що тіло було вже холодне. Тобто, з моменту смерті хлопця на той час минуло щонайменше дві години», - сказав захисник.

Він також повідомив, що слідів зіткнення з потягом не було виявлено і на локомотиві.

Вбивство, а не ДТП

Після вуличних акцій у Прилуках, звітувати про хід розслідування довелося знову заступнику голови Нацполіціі Максиму Цуцкірідзе. Він розповідав громадськості про проведення оглядів місця події, за результатами яких було вилучено речові докази - одягу та різних предметів - і призначено додаткові експертизи.

На жаль, огляди було проведено не в перші години після події, як мало б бути.

І лише 28 листопада поліція поінформувала батьків та жителів Прилук, що справу загибелі Дениса Чаленка перекваліфіковано на умисне убивство. «Було прийнято рішення про зміну кваліфікації правового правопорушення», - повідомив прилучанам, які вчергове зібралися під відділом поліції, слідчий Владислав Кирпун.

Однак не виключено, що перекваліфікація справи суттєво не вплине на хід слідства, адже цілком могла бути зроблена під тиском громадськості і для заспокоєння суспільства. За словами адвоката родини Чаленків Володимира Білика, «особи, які мають пряме відношення до вбивства цієї дитини, мають батьків або інших родичів — високопосадовців, тому що справа гальмувалася навіть не чернігівською поліцією, а – вище».

Він запевнив, якщо потерпілих не влаштують результати судово-медичної експертизи, яку проведено в Києві, вони наполягатимуть на ексгумації тіла та проведенні експертизи за кордоном, зокрема у Німеччині.

«Ми вже маємо результати судово-медичної експертизи, яка проводилася у Києві. Судмедексперт встановив, що смерть дитини настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми з переломами кісток черепа, обличчя та ушкодження головного мозку. Що ключове: на тілі загиблого немає ушкоджень, які завдали руками чи ногами, чи травм від ударів сторонніми предметами. Також немає ушкоджень, які могли б виникнути при вертикальному притисканні потяга. Відтак версія, що підлітка збив поїзд, повністю спростована», - зазначив, у свою чергу, Максим Цуцкірідзе.

За його словами, слідство активно співпрацює із родиною загиблого та їхнім адвокатом. «Всю інформацію, яку надають нам офіційним шляхом, поліцейські уважно перевіряють. Також у провадженні заплановане проведення ще декількох експертиз, зокрема комплексної та комісійної судово-медичної, медико-криміналістичної та медико-психолого-психіатричної експертиз. Також ми чекаємо від родичів загиблого домашній комп’ютер хлопчика: ця техніка нам потрібна для проведення відповідних слідчих дій», – розповів він.

Чи відповідатимуть винні і чи звільнять не доброчесних поліцейських?

І батьки загиблого хлопця, і громадськість – усі очікують кваліфікованого розслідування цієї справи, щоб винних притягнули до відповідальності, згідно із законом, а також було покарано поліцейських, які не доброчесно виконували свої посадові обов’язки.

Попри те, що, заступник голови Нацполіції Максим Цукірідзе зазначає, що навколо справи вже виникло багато міфів, тому що місцева поліція «не змогла донести до людей інформацію на попередньому етапі розслідування», він визнає, що правоохоронці допустили дуже багато порушень. І, мовляв, винні будуть покарані: «Ми нікого не будемо ховати за ширмою».

Зокрема, ще кілька тижнів тому Цукірідзе анонсував звільнення, як мінімум, семи місцевих правоохоронців. Він публічно підкреслив, що звільнення почнуться із начальника главку. Але почнуться вони після того, як юристи вивчать висновок службового розслідування. Саме тому, мовляв, поки що всі лишаються на своїх посадах.

Серед прізвищ правоохоронців, які можуть бути звільнені за службову недбалість, прозвучало прізвище начальника ГУНП у Чернігівській області Едуарда Альохіна, начальника управління інформаційно-аналітичної підтримки Романа Дєвицького, начальника Прилуцького відділу поліції Олександра Яцика (його зараз відсторонено від займаної посади), заступника начальника відділу поліції Сергія Степанця, заступника начальника слідчого відділу Миколи Кучерявця, слідчого Артема Іонова, а також начальника відділу з ДТП слідчого управління ГУНП Віталія Браточкіна й інспектора сектору реагування патрульної поліції Прилуцького відділу поліції Владислава Астаніна.

Батьки загиблого Дениса Чаленка вимагають ще звільнити старшого оперуповноваженого Олександра Гриня і заступника начальника відділу поліції Олександра Хвостенка.

Зважаючи на те, що Нацполіція може вплинути на своїх співробітників лише дисциплінарно, а також тому, що анонсовані звільнення ніяк не почнуться, Віктор Чаленко звернувся і до ДБР. Світлана і Віктор Чаленки говорять, що свого сина вони не повернуть, але можуть завадити новим смертям. Крім того, справедливе покарання винних у смерті Дениса заспокоїть жителів Прилук. Адже наразі місто сковує страх - батьки бояться навіть відносно дорослих дітей відпускати з дому самих.

Ірина Синельник