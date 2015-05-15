У Львові через отруєння у ресторані госпіталізували 52 людини, у постраждалих виявили сальмонельоз
11:42, 15 травня 2015Суспільство
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У постраждалих внаслідок отруєння після харчування у львівському ресторані «Театр пива «Правда» медики виявили сальмонельоз.
У 8 постраждалих від отруєння виявили сальмонельоз / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.
Як зазначається у повідомленні, перші результати досліджень засвідчили наявність сальмонельозу вже у 8 постраждалих.
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Також у департаменті охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації повідомили, що станом на 15 травня, кількість постраждалих після харчування у львівському ресторані продовжує збільшуватися і на даний час до Львівської обласної інфекційної лікарні з діагнозом «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» госпіталізовано 52 особи, з них – 4 дітей.
Раніше повідомлялося, що у Львові внаслідок отруєння у ресторані вже госпіталізовано 42 особи.
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