Суд в окупованому Криму дав 4 роки активісту Евромайдана за нібито побиття беркутівця

Київський районний суд Сімферополя засудив активіста Майдану Олександра Костенка до 4 років і 2 місяців ув'язнення у колонії загального режиму.

Як повідомляє «Крим.Реаліі», суд визнав Костенка винним у заподіянні легкої шкоди здоров'я, вчиненого за мотивами ідеологічної ненависті або ворожнечі. Суд погодився з доводами звинувачення, що підсудний «прицільно кинув камінь» у співробітника міліцейського спецпідрозділу «Беркут» під час акцій протесту у Києві 18 лютого 2014 року. Також Костенка визнано винним у зберіганні вогнепальної зброї. Під час обшуку у Сімферополі у нього було виявлено обріз.

Читайте такожПравозахисники заявляють про знущання у Сімферопольському СІЗО

Костенко своєї провини не визнає. Його захист має намір оскаржити вирок, в тому числі і в Європейському суді з прав людини.

Раніше адвокат Костенка Дмитро Сотников заявив, що напередодні винесення вироку його підзахисного у СІЗО не годували і били.

Костенка заарештували у Криму 8 лютого 2015 року. 24 березня справу Костенка було передано до Київського районного суду Сімферополя.

Як повідомляв УНІАН раніше, так звана прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська попросила Київський райсуд Сімферополя засудити активіста Майдану Олександра Костенка до 4 років і 3 місяців позбавлення волі і штрафу 80 тисяч рублів.