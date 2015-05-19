Синоптики пообіцяли українцям справжнє літо вже із завтрашнього дня

В Україні переважатиме високий атмосферний тиск, тому в більшості областей буде панувати суха сонячна погода, повідомляє «Оpogode».

У західній частині без опадів, тільки вдень можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень потеплішає до 23-28 градусів.

У північних областях переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря вночі 8-14 градусів тепла, вдень 21-26 градусів тепла.

У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

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У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 8-13 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

У південній частині - сухо і сонячно. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.