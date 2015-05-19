На Вінниччині перекинувся автобус: загинуло троє осіб, 20 пасажирів госпіталізовано
Поблизу с. Нові Обіходи Немирівського району Вінницької області внаслідок перекидання рейсового автобусу сполученням Чернівці-Севастополь троє людей загинуло, ще 20 – госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України У Вінницькій області, сьогодні близько 19 години на лінію «102» надійшло повідомлення від очевидців про те, що поблизу с. Нові Обіходи Немирівського району рейсовий автобус «Мерседес» сполученням Чернівці-Севастополь, перекинувшись кілька разів, впав на узбіччя траси.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди дві жінки та чоловік загинули. 20 пасажирів, в тому числі, 5-річну дитину, з різного ступеню травмами госпіталізували.
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За словами заступника начальника УМВС у Вінницькій області Олександра Глянька, в автобусі перебувало близько 40 пасажирів. Попередня причина дорожньо-транспортної пригоди – технічна несправність автобуса.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група міліції, рятувальники, швидка медична допомога.