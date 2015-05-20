Шість українських вишів увійшли рейтингу кращих університетів світу

Про це повідомляє ТСН.

Вищі навчальні заклади з усіх куточків світу порівняли у рейтингу QS World University Rankings за чотирма критеріями, які найбільше цікавлять майбутніх студентів: дослідження, викладання, працевлаштування та міжнародні перспективи.

Зокрема, найпрестижнішим та найкращим університетом визнали американський Массачусетський технологічний інститут. Другим став британський Кембридж, а на третьому місці опинився Імперський коледж Лондона. Ще один американський виш – Гарвард - став четвертим, на п'ятій позиції опинився Оксфорд.

Читайте такожКиївська влада хоче зробити освіту в столичних вузах однією з найкращих в Європі

До списку найкращих університетів планети увійшли шість українських вишів: 1. Національний університет імені Тараса Шевченка посів 421 місце.

2. Уперше у рейтингу і одразу на 481 позиції опинився Харківський національний університет імені Н.В. Каразіна.

3. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" став 551.

4. Ще один новачок у рейтингу - Сумський державний університет - посів 651 місце.

5-6. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" та Донецький національний університет поділили 701 сходинку у рейтингу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Арсеній Яценюк має намір створити агентство з оцінки якості освіти.