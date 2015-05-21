Завтра в Україні потеплішає до +29, а на західні регіони обрушаться грози

В Україні в більшості областей буде панувати суха сонячна погода. Лише на заході пройдуть короткочасні грозові дощі. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині місцями дощ, гроза. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 12-19, у Тернопільській і Хмельницькій областях 20-26 градусів тепла.

У північних областяхпереважатиме суха погода. Температура повітря вночі 11-17 градусів тепла, вдень 24-29 градусів тепла.

У центральній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 24-29 градусів тепла.

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У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У південній частині - сухо і сонячно. Температура повітря вночі 12-17 тепла, вдень 24-29 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 26-28 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується південно-східний, на заході - південно-західний, 5-12 м/с.