Радіо Свобода заявляє про напад на свою знімальну групу в Одеській області. 

Як передає кореспондент УНІАН, інформація про напад розміщена на сайті ЗМІ.

Повідомляється, що на знімальну групу програми «Схеми» Радіо Свобода та Першого громадського каналу напали під час виконання редакційного завдання в селищі Комінтернівське.

«Журналіст Марія Тимощук і оператор Максим Пенько виконували редакційне завдання біля офісу фірми «Лемодо», яка нещодавно виграла тендер МВС України на поставку номерних знаків для транспортних засобів більш як на 70 млн грн. Ця компанія зареєстрована в Одеській області і до тендеру ніколи не займалася такою діяльністю », - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Тольятті затримали журналістів "Інтера" і "Дождя"

Зазначається, що під час зйомок на журналістів напав невідомий чоловік і пошкодив камеру. Журналісти викликали міліцію і написали заяву, вбачаючи в нападі «ознаки злочину, передбаченого статтею 171 Кримінального кодексу України - про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів».