У Шостці не зафіксовано збільшення захворювань через розлив на дорозі речовини – ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації.

За інформацією начальника управління охорони здоров’я ОДА Сергія Бутенка, медиками було проведено подвірні обходи в районі, де сталася надзвичайна ситуація.

«Оглянуто мешканців 42 домогосподарств Лазарівського мікрорайону. Серйозних порушень у стані їхнього здоров`я не виявлено. За цей час до медиків звернулося 6 людей, які пов`язували погіршення стану здоров`я з розливом хімічної речовини. Скарги були на нудоту, підвищення тиску. Після проведення детального лабораторного дослідження і обстеження токсикологічної симптоматики у хворих не виявлено. Кількість звернень громадян до закладів охорони здоров’я в Шостці наразі не перевищує середньостатистичного показника», – зазначив Бутенко.

За його словами, ситуація знаходиться під постійним контролем голови Сумської ОДА Миколи Клочка. Щоб запобігти проявам можливого отруєння, прийнято рішення провести повторні обходи домогосподарств, прилеглих до місця події.

Бутенко закликав жителів Шостки та району в разі найменшого погіршення стану здоров’я невідкладно звертатися до лікувально-профілактичних закладів міста та області для проведення детального медичного обстеження, яке здійснюватиметься безкоштовно.

У свою чергу директор Департаменту цивільного захисту населення Сумської ОДА Олександр Калін повідомив, що на автодорозі в Шостці було розлито дуст.

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«За висновками державної санітарно-епідеміологічної служби області, речовина, що була розлита на автодорозі в Шостці та Шосткінському районі – це дуст», – запевнив посадовець.

За його інформацією, територія забруднення була оброблена спеціальними речовинами, автодорога – вичищена, з узбіччя шляху зібрано і вивезено 770 тонн ґрунту. Також проводяться додатково заходи з дегазації, щоденно беруться проби повітря та землі. Місцеве населення постійно інформують про стан довкілля і продуктів харчування, зокрема молока.

«Під час вивчення і оцінки ситуації, що виникла на території міста і району, були виявлені додатково ще 4 місця знаходження невизначених відходів. Аналізи були проведені Харківською військовою лабораторією. У 4-х точках із 11-ти, де було взято пробу, виявлено складові гептилу – на підприємстві «Елга» та на несанкціонованому сміттєзвалищі», - зазначив Калін.

Як повідомляв УНІАН, у Шостці міліція розслідує забруднення навколишнього середовища від витоку невідомої хімічної речовини, що сталося 30 квітня.

До міліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що в одному з мікрорайонів, на відрізку дороги майже в 5 кілометрів, розсипано невідомий хімікат з різким запахом. Слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС встановили, що хімічна речовина висипалася з автомобіля, коли її вивозили за межі підприємства. Працівники санепідемстанції взяли проби ґрунту та повітря, а також провели заходи щодо нейтралізації шкідливого впливу даної речовини на довкілля.

Читайте такожСумська облрада створила комісію з контролю за додержанням вимог екологічної безпеки у місті Шостка

З метою встановлення ступеню небезпеки цієї речовини для людей і довкілля відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 239 ККУ (забруднення або псування земель).

20 травня голова Сумської облдержадміністрації звернувся до міністра екології та природних ресурсів України Ігора Шевченка з проханням призупинити дії ліцензій двом компаніям на Сумщині із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

22 травня Сумська облрада звернулася до ГПУ, МВС та мінекології із проханням перевірити додержання посадовими особами вимог екологічної безпеки у Шостці та районі. Крім того, облрада виділила 1,2 млн грн на ліквідацію наслідків екологічного лиха, а також створила тимчасову контрольну комісію з контролю за додержанням вимог екологічної безпеки у зв’язку із забрудненням довкілля невідомою хімічною речовиною.