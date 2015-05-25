Путінський байкер викликав на дуель "екс-спікера" парламенту Севастополя через землю для "Нічних вовків"

Про це йдеться на сайті байкерів.

"Нічні Вовки" зачитали послання Олександра Хірурга голові законодавчих зборів Севастополя Олексію Чалому, який своїм розпорядженням заблокував договір оренди земельної ділянки біля гори Гасфорта, де заплановано будівництво патріотичного центру", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з текстом послання, Хірург викликав на дуель Чалого і хоче розібратися в мотивах такого рішення "голови законодавчих зборів Севастополя"

Як повідомляв УНІАН, окупаційна влада Севастополя виділила молодіжній автономній некомерційній організації "Нічні вовки" земельну ділянку під розміщення "багатофункціонального спортивно-патріотичного центру екстремальних видів спорту".

Згідно з постановою, "в оренду передається земельна ділянка загальною площею 2665560+/- 575 кв. м, яка розташована в м. Севастополь, Балаклавський район, в районі гори Гасфорт".