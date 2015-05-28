Завтра грози з градом і шквалами перемістяться на схід України

Очікуються грозові дощі, можливі значні зливи, сильні пориви вітру, град. У західних областях і в більшості північних областей, а також у Вінницькій області суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє «Оpogode».

У п'ятницю температура повітря протягом дня складе 20-26 градусів тепла, місцями на півночі, в центрі та на півдні очікується 15-19 градусів тепла.

У західній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 8-13 градусів тепла, вдень потеплішає до 20-25 градусів.

У північних областях у Сумській і Чернігівській пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град, на решті території - переважно без опадів. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 19-24, у Сумській області місцями 14-19 градусів тепла.

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В центральній частині - дощі і грози, місцями сильні зливи, у Вінницькій і Черкаській областях опади малоймовірні. Температура повітря вночі 9-14 тепла, вдень 17-25 градусів тепла.

У східних областях дощі і грози, в Харківській області можливі сильні зливи, град. Температура повітря вночі 10-15 тепла, вдень 20-26, на Харківщині 15-21 градус тепла.

У південній частині, крім Одеської області, пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град. Температура повітря вночі 11-16 тепла, вдень 18-24, місцями 15-22 градуси тепла.

У Києві переважно без опадів. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 19-21 градус тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с.