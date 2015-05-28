Вчені показали, який вигляд матимуть міста через 100 років (фото)

Дослідники прогнозують, що технологічний прогрес дозволить будувати підводні будівлі, а також багаторівневі і супервисокі хмарочоси.

Про це повідомляє CNN.

Крім того, збільшення населення планети буде сприяти використанню, як підземного простору, так і дахів висоток для різних цілей.

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Зокрема, експерти стверджують, що вже через 100 років на дахах хмарочосів будуть пастися корови, а також з'являться ферми.