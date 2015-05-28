Вчені показали, який вигляд матимуть міста через 100 років (фото)
20:58, 28 травня 2015Суспільство
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Провідні інженери і архітектори Британії показали, який вигляд матимуть міста через 100 років.
На дахах будинків будуть пастися корови / CNN
Дослідники прогнозують, що технологічний прогрес дозволить будувати підводні будівлі, а також багаторівневі і супервисокі хмарочоси.
CNN
Про це повідомляє CNN.
Крім того, збільшення населення планети буде сприяти використанню, як підземного простору, так і дахів висоток для різних цілей.
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Зокрема, експерти стверджують, що вже через 100 років на дахах хмарочосів будуть пастися корови, а також з'являться ферми.
CNN
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