У нас немає грошей на «Лікарню майбутнього» – Квіташвілі

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Цікавий задум, але дуже вартісний. Поки що у нас таких коштів немає. Зараз він у нас, скажімо, «on hold», на паузі. Сподіваюсь, що запустимо», – зазначив він.

Читайте такожКвіташвілі: Сьогодні запровадити страхову медицину неможливоЯк відомо, «Дитяча лікарня майбутнього» - проект, ініційований дружиною колишнього президента Катериною Ющенко. Гроші на нього у 2006 році збирали як пожертви під час всеукраїнського телемарафону. Всього було зібрано 262 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН раніше, Олександр Квіташвілі повідомив, що в Україні низька тривалість життя порівняно з більшістю держав Європи – у 2014 році тривалість життя українців становила приблизно 68 років.

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