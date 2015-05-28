Суд у справі колишніх «беркутівців» Зінченка і Аброськіна транслюватимуть онлайн



Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила в.о. начальника прес-центру Державної судової адміністрації України Ольга Какауліна.

Для журналістів буде обладнано спеціальну кімнату, куди також буде виведено трансляцію судового засідання, сказала вона.

Какауліна зазначила, що в Державній судовій адміністрації за ініціативи громадських активістів прийняли рішення обладнати спеціальну кімнату для преси, а також транслювати судовий процес над Зінченком та Аброськіним на офіційному порталі судової влади.

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Разом з тим, як уточнила Какауліна, це не означає, що судовий процес буде закритим для громадськості: вільних слухачів, в тому числі і журналістів, допускатимуть у залу судового засідання за наявності вільних місць.

Також вона не виключила, що онлайн трансляції судових засідань будуть вестися і в інших резонансних справах.

Слід зазначити, що як захисники потерпілих, так і захисники обвинувачених у даній справі не заперечують проти такої організації судового процесу.

Як повідомлялося, слухання справи щодо обвинувачення Аброськіна і Зінченка в масових вбивствах активістів Майдану розпочнуться 3 червня в Святошинському районному суді міста Києва. Справа розглядатиметься за участю присяжних суддів у складі. Суд складатиметься з двох професійних суддів та трьох присяжних.