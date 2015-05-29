Сумщину засипало аномально великим градом (фото)

Як повідомляє місцевий сайт 0542.ua у п'ятницю, 29 травня, місцями дощ переріс у потужний град. Розмір градин досягав 30-35 міліметрів.

Читайте такожЗлива перетворила Львів на Венецію, підтопивши будинки і на дві години паралізувавши рух (фото)

Як повідомили у Гідрометцентрі Сумської області, град пройшов смугою через с. Сад, Косівщину, Аннівку і пішов у бік с. Миколаївки.

Відзначається, що стихія завдала значної шкоди аграріям, побивши посіви на полях і городах.