Сумщину засипало аномально великим градом (фото)

14:27, 29 травня 2015
Суспільство
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У Сумській області в четвер увечері пройшов сильний дощ зі шквальним вітром.

0542.ua

Як повідомляє місцевий сайт 0542.ua у п'ятницю, 29 травня, місцями дощ переріс у потужний град. Розмір градин досягав 30-35 міліметрів.

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0542.ua

Як повідомили у Гідрометцентрі Сумської області, град пройшов смугою через с. Сад, Косівщину, Аннівку і пішов у бік с. Миколаївки.

0542.ua

Відзначається, що стихія завдала значної шкоди аграріям, побивши посіви на полях і городах.

0542.ua

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