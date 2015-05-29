Найстарший волонтер: 95-річна Євдокія Гармидарова готує продукти для передової (відео)

95-річна Євдокія Гармидарова з Черкас є членом волонтерської групи "Наш батальйон" та готує на передову перемелене сало з часником та лимонно-імбирний чай.

Про це пише сайт Радіо Свобода. "Ручною м’ясорубкою бабуся старанно перекручує продукти. Жінка, яка вже бачила війну, сподівається, що в Україні дуже скоро настане мир, а чоловіки повернуться до рідних домівок живими й неушкодженими", - пише видання. Читайте такожВолонтери збирають гроші на протиопікові пов'язки для бійців АТО

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