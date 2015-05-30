У школах України в середньому вчиться лише по десять дітей у класі - польський експерт

Про це він розповів в інтерв'ю DT.UA

"Середня по країні наповнюваність класів — приблизно 10 осіб. Це вкрай мало. І означає, що в Україні багато маленьких сільських шкіл, які просто неефективні: враховуючи світову практику, більшість з них, напевно, дуже слабкі з академічної точки зору, а на їх утримання витрачається багато коштів", - сказав Герчінскі.

Експерт називає кілька принципових умов успішної оптимізації. "Перше — завжди повинні бути альтернативи закриттю школи. Щоб не було такого: чи виділяємо великі кошти на маленьку школу, або закриваємо її. Інакше кожне село у вас стане лінією фронту", - радить він.

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Як рішення цієї проблеми Герчінскі наводить польський досвід: передачу шкіл в управління громадським організаціям або створення системи підвезення учнів на базі приватних компаній. Другу принципову умову оптимізації шкіл експерт пов'язує з роботою місцевої влади.

Третьою необхідною умовою він бачить розумні фінансові рішення.

"Четверта вельми важлива умова - скорочення вчителів при оптимізації шкіл. Це найболючіше питання. Але, на жаль, не думати про нього не можна. На сьогоднішній день українська освіта вкрай неефективна: багато малих шкіл, занадто багато вчителів працює в системі. І деякі скорочення неминучі", - вважає польський експерт.