Порошенко створив у своїй адміністрації відділ забезпечення прав людей з інвалідністю
00:40, 31 травня 2015Суспільство
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Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент підписав новий указ / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким створює відділ забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю.
Про це повідомляється на офіційному сайті президента.
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Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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