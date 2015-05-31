Порошенко створив у своїй адміністрації відділ забезпечення прав людей з інвалідністю

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким створює відділ забезпечення діяльності Уповноваженого Президента України з прав людей з інвалідністю. Про це повідомляється на офіційному сайті президента. Читайте такожРада затвердила підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війниЦим же указом Порошенко затвердив граничну чисельність працівників Адміністрації Президента України у кількості 428 штатних одиниць. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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