Росія підробила фотографії збитого на Донбасі МН17 – розслідування

Про це йдеться в розслідуванні Bellingcat, пише Українська правда.

Відзначається, що супутникові зображення, представлені Міністерством оборони РФ, на яких зображено український БУК 14 і 17 липня, насправді є старими фото з червня 2014 року.

Розбіжності в наданих Росією зображеннях видно в загальнодоступних фото на Google Earth.

На перших трьох знімках, датованих 14 липня 2014 року показані пускові установки ЗРК "Бук" в районі 8 км північно-західніше Луганська. На знімках видно самохідна вогнева установка і дві пуско-заряджаючих машини.

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А ось на знімку цього ж району, зробленого 17 липня, дана пускова установка відсутня.

На знімку 5 видно, що вранці цього ж дня в районі населеного пункту Зарощінское, що в 50 км на схід від Донецька і в 8 км південніше Шахтарська виявлена батарея "Бук".

При цьому Bellingcat задається питанням чому батарея виявилася в цьому районі, поблизу території контрольованої бойовиками, і безпосередньо перед трагедією.

Методом перевірки рівня помилок екперти встановили, що хмару в крайній лівій частині першого знімка було додано під час його редагування для того, щоб приховати той факт, що фотографія була зроблена як мінімум за місяць до катастрофи - у проміжку між 1 і 18 червня 2014 року.

Це вдалося встановити за допомогою порівняльного аналізу з супутниковими знімками карт Google. На місці хмари насправді повинна була знаходитися лісопосадка, яка до дати авіакатастрофи була вирубана.

У цій області на фото видно кілька військових машин, включаючи машину, що стоїть перпендикулярно до чотирьох інших.

Мабуть, з машини, що стоїть перпендикулярно, витікає якась рідина, ймовірно, масло. Bellingcat зазначає, що витікаюча рідина збирається в калюжі, які збільшуються по мірі витікання. Цей факт дозволяє встановити хронологію супутникових знімків.

На кожному з малюнків червоною стрілкою відзначено положення калюжі рідини, яка витікає з машини. На малюнку А видна сама машина, але рідина не видна. На малюнках B і С поряд з машиною видна рідина, причому калюжа на малюнку С значно більше. На малюнку D ми бачимо, що калюжа стала ще більше.

Bellingcat зазначає, що з високою ймовірністю можна стверджувати, що значна частина змісту кожного зображення піддалася цифровому редагуванню. Фото 4 і 5 піддалися цифровому редагуванню за допомогою ПЗ Adobe Photoshop CS5.

Крім того, встановлено, що всі три супутникових знімка були зроблені до 17 липня 2014 року.

"Ймовірність того, що МО РФ випадково невірно датувати опубліковані фотографії, можна виключити. 21 липня 2014 Міністерство Оборони Російської Федерації представило світової громадськості відредаговані і хибно датовані супутникові знімки, щоб звинуватити українську армію в збиття MH17", - стверджують експерти.

Згодом, 1 серпня 2014 року, МО РФ знову опублікували відредаговане і хибно датоване супутникове зображення - Фото 5 у високій якості.