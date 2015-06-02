ООН необхідно майже $200 млн, щоб покінчити з Еболою до кінця року

Про це заявив спецпредставник генерального секретаря ООН по боротьбі з вірусом Ебола Девід Набарро, повідомляє РИА Новости.

”Залежить від подальшого розвитку лихоманки, але ґрунтуючись на нинішніх оцінках її розвитку, нам необхідно 150-200 мільйонів доларів. Це дозволить ВООЗ та іншим організаціям завершити роботу”, - заявив Набарро.

«Гроші необхідні для того, щоб покласти край лихоманці до кінця року”, - зазначив спецпредставник генерального секретаря ООН. Він також заявив, що ”ми звертаємося з проханням мобілізувати останні необхідні кошти”.

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Як повідомляв УНІАН, всього з початку епідемії в Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне від хвороби померли 11 тис. 117 осіб, 26 тис. 885 - заразилися. У Ліберії число жертв становить 4 тис. 806 осіб, інфікованих - 10 тис. 666. У Сьєрра-Леоне померли менше - 3 тис. 906, але заразилися вірусом більше, ніж у будь-якій іншій країні - 12 тис. 593 людини. У Гвінеї інфікованих та померлих істотно менше, ніж у цих двох державах, - 3 тис. 626 і 2 тис. 405 відповідно.

Випадки захворювання зафіксовані також в Малі, Нігерії, Сенегалі, Іспанії, Великобританії та США. Тим не менш, в більшості цих країн число інфікованих не перевищує 10 осіб. Виняток становить Нігерія, де заразилися 20 осіб і вісім загинули.