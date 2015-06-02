Синоптики пообіцяли українцям спеку і грози в перші дні літа

Денна температура у вівторок, 2 червня, складе до 24-27 градусів тепла. Вночі буде +11-14 градусів. Сонячно і майже безвітряно – 3-5 м/сек. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях очікується 24-28 градусів тепла, в центральних і північних прогнозують 25-27 градусів вище нуля. У східних областях до +26, а в південних – до 27 градусів вище нуля.

Дощі прогнозують тільки Івано-Франківщині, Хмельницькій і Вінницькій областям. На решті території буде сонячно і майже безхмарно.

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У середу, 3 червня, денна температура повітря підвищиться до 29 градусів тепла. Буде сонячно, лише на Західній Україні дощі, можливі грози. Тим не менш, у західних областях буде тепло – до +27-29 градусів. Такий же температурний режим очікується в центральних і північних областях України. У східних областях синоптики прогнозують +24-26, а в південних до 29 градусів тепла.

У четвер, 4 червня, дощі і грози також прогнозують, крім Західної України, ще й у центрі і на півночі, у тому числі і в Києві. Однак буде досить жарко – синоптики обіцяють 27-29 градусів тепла. У східних областях очікується +24-26 градусів, а в південних – до 29 градусів вище нуля і сонце.