На Вінниччині відпрацьовують комплекс заходів по забезпеченню територіальної оборони

Про це заявив голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій під час відвідин пункту пропуску через державний кордон України "Велика Кісниця – Хрушка", що у Ямпільському районі.

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"Якщо говорити про оперативну ситуацію, яка стосується кордону в цій ділянці, то ми зараз бачимо, що обстановка абсолютно нормальна, працює прикордонний загін. Безпека кордону - це безпека всієї прилеглої території. Тому зараз відпрацьовується комплекс заходів в практичній площині щодо територіальної оборони, адже це перший рубіж. Ми повинні бути впевнені в тому, що на випадок непередбачуваної ситуації зможемо через систему, яка зараз відпрацьована, належно відреагувати на негативні виклики, можливі на цій ділянці кордону", - сказав Коровій.

Разом з тим голова облдержадміністрації позитивно оцінив організацію роботи на пункті пропуску.