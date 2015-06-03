З'явилося відео, як сепаратисти в Горлівці зрізали дроти над залізницею

03:54, 03 червня 2015
Суспільство
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Представники сепаратистів у Горлівці зрізали мідні дроти над однією із залізничних гілок в місті. 

колія

Місцевий житель зняв цей процес на відео, пише ТСН.

Все це відбувалося 2 червня в районі горлівського житлового масиву "Сонячний", який в народі називають П'ятим кварталом.

Зі згоди автора відеозапис опублікував блогер pauluskp.

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Місцевий житель не приховував свого обурення "новою владою".

"Це щоб Моторола своїй дружині джипи купував!" - обурено коментує автор відео.

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