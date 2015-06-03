З'явилося відео, як сепаратисти в Горлівці зрізали дроти над залізницею

Представники сепаратистів у Горлівці зрізали мідні дроти над однією із залізничних гілок в місті.

Місцевий житель зняв цей процес на відео, пише ТСН. Все це відбувалося 2 червня в районі горлівського житлового масиву "Сонячний", який в народі називають П'ятим кварталом. Зі згоди автора відеозапис опублікував блогер pauluskp. Читайте такожБойовики обстріляли Горлівку: загинули 3 мирних мешканців, ще 4 отримали поранення Місцевий житель не приховував свого обурення "новою владою". "Це щоб Моторола своїй дружині джипи купував!" - обурено коментує автор відео.

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