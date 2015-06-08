Чубаров: через провал курортного сезону в окупованому Криму почалася паніка

Про це в інтерв'ю Апострофу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

"Якщо подивитися, що публікується в соціальних мережах відомими в Криму людьми, то там зараз паніка. Не буде цього заробітку. Це кримська специфіка — навіть у найважчі роки ті, хто заробляв на відпочиваючих, були стимулом для інших сфер, припустимо, торгівлі. Хтось вирощував продукти і реалізовував їх. Через згасання курортів опинилися під ударом й інші сфери", — пояснив він.

Також депутат не вірить в те, що цю проблему вирішить РФ, оскільки заповнює курорти соціальною категорією відпочиваючих.

Читайте такожГолова Меджлісу: Путін готується до жорстких переговорів по Криму"Росія намагається заповнювати пансіонати соціальними категоріями населення, за яких викуповують путівки, але більша частина кримського населення в курортних містечках жила за рахунок тих відпочиваючих, які приїжджали самостійно — знімали житло, йшли в кафе і ресторани і так далі. Тепер таких відпочиваючих в Криму в рази менше, ніж до 2014 року", — додав Чубаров.

Раніше УНІАН повідомляв, що громадяни Російської Федерації, які приїхали відпочивати на територію окупованої Криму, скаржаться на високі ціни і відсутність безкоштовних пляжів.