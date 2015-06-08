На Керченській переправі назріває бунт через величезні черги і відсутність води (фото)

Про це повідомив так званий «радник глави Криму з питань транспорту» Анатолій Цуркін.

"Керченська поромна переправа вчора... Курортний сезон. Заворушення серед народу, з приводу проїзду поза чергою", - написав Цуркін в Facebook.

Люди, які стоять у черзі, скаржаться, що на переправі немає питної води та елементарного захисту від сонця, передає видання 15 хвилин.

У свою чергу менеджер ТОВ Морська дирекція розповіла, що зараз поромна переправа працює за фактичною погодою, так як штормове попередження в Керченській протоці зберігається. При цьому вона відмовилася надати інформацію про те, скільки людей зараз стоять у черзі.

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Однак, за даними видання Крим Медіа, в понеділок вранці у черзі на Керченській переправі стояло більше тисячі автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на поромній переправі в порту «Кавказ» зібралися кілька сотень відпочиваючих, які їдуть в окупований Крим. Але переправитися на півострів вони не можуть через перебої у роботі порома, які викликані погодними умовами.