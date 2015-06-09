Завтра в Україні спека трохи здасть позиції
У середу, 10 червня, спека в Україні ослабне, температура повітря протягом дня складе 23-28 градусів тепла, лише на півдні очікується до 25-30 градусів тепла.
Атмосферний фронт переміститься на південь і локальні грозові дощі пройдуть на сході, півдні і в центрі. Також окремі дощі затримаються у західних областях. На півночі антициклон обумовить суху малохмарну погоду. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині - локальні невеликі дощі. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У північних областях переважатиме малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У центральній частині місцями невеликі дощі та грози. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, вдень 24-29 градусів тепла.
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У східних областях очікуються місцями дощі та грози. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У південній частині утримається спека, пройдуть локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 25-30 градусів тепла.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с, поривчастий.