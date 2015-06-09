Безпілотник зняв на відео масштабну пожежу на нафтобазі під Києвом
17:17, 09 червня 2015Суспільство
3747 0
В інтернеті опублікували нове відео масштабної пожежі на нафтобазі "БРСМ-Нафта" під Васильковом у Київській області, зняте за допомогою дрона.
Під Києвом продовжує горіти нафтобаза / Скріншот
Безпілотник з висоти пташиного польоту зняв полум'я над нафтосховищем і стовп диму, який видно за десятки кілометрів. Також на записі можна розгледіти повністю знищені вогнем резервуари.
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.
Читайте такожПід Києвом через палаючу нафтобазу пройшов "чорний" дощ, екологи попередили про кислотний (фото)
Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого і 14 постраждалих.
Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін вважає, що на гасіння пожежі на нафтобазі біля Василькова піде ще приблизно доба.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter