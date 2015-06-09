Безпілотник зняв на відео масштабну пожежу на нафтобазі під Києвом

Безпілотник з висоти пташиного польоту зняв полум'я над нафтосховищем і стовп диму, який видно за десятки кілометрів. Також на записі можна розгледіти повністю знищені вогнем резервуари.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

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Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого і 14 постраждалих.

Глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін вважає, що на гасіння пожежі на нафтобазі біля Василькова піде ще приблизно доба.