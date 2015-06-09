Аваков: епіцентр вогню на нафтобазі локалізовано
22:33, 09 червня 2015Суспільство
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Епіцентр пожежі на нафтобазі під Києвом локалізовано, триває вигоряння.
Пожежу локалізовано / twitter.com/AvakovArsen
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці в Twitter.
«Епіцентр вогню локалізовано. Буде вигорати кілька годин», - йдеться в повідомленні.
Эпицентр огня. Локализован. Выгорает. Будет выгорать несколько часов.. pic.twitter.com/i4XWPC3lFD
— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 9 июня 2015
Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа. Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух.
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