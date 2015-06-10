Саакашвілі анонсував відкриття в Одеській області "гарячої лінії" щодо боротьби з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це ввечері 9 червня на своїй першій прес-конференції заявив Саакашвілі.

«Із завтрашнього дня, 10 червня, при Одеській обласній держадміністрації починає функціонувати гаряча лінія по боротьбі з корупцією», - сказав голова ОДА. Він акцентував, на дану телефонну лінію цілодобово зможуть звертатися всі, хто має дані про факти хабарництва.

Читайте такожСаакашвілі представив трехэтапную програму перетворення ОдещиниВін зазначив, що його не влаштовує боротьба з хабарництвом «в митниці на 500 грн».

«Ми підемо за великою рибою, дрібна нас не цікавить», - заявив Саакашвілі.

Раніше УНІАН повідомляв, що голова Одеської ОДА Михайло Саакашвілі обраний головою громадської ради управління держпідприємствами України. За його словами, створення названої ради – мудре рішення, щоб не було розбазарювання з задньої двері держмайна».