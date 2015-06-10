Завтра в Україну повернуться грози і спека за 30 градусів
У четвер, 11 червня, атмосферний фронт буде знаходитися над півднем України, локальні грозові дощі пройдуть у більшості областей, крім північної частини.
Температура повітря протягом дня складе 23-28 градусів тепла, лише на півдні очікується до 26-32 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».
У західній частині - локальні невеликі дощі. Температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У північних областях переважатиме малохмарна суха погода, лише на Сумщині місцями можливі невеликі грозові дощі. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У центральній частині місцями невеликі дощі та грози. Температура повітря вночі 14-19 градусів тепла, вдень 24-29 градусів тепла.
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У східних областях очікуються місцями дощі та грози. Температура повітря вночі 13-18 тепла, вдень 23-28 градусів тепла.
У південній частині утримається спека, пройдуть локальні грозові дощі. Температура повітря вночі 14-20 тепла, вдень 26-32 градуси тепла.
У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла, вдень 25-27 градусів тепла.
Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.