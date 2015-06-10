В Україні минулого року від невиліковних захворювань загинули 17,5 тисяч дітей - експерт

В Україні в 2014 році від невиліковних захворювань (онкологія, вроджені патології, неврологія, вади розвитку) померли 17,5 тис. дітей.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила керівник Тренінгового центру з паліативної допомоги (Харків) Ольга Луб'яна.

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За її словами, в Україні - величезна проблема з наданням паліативної допомоги дітям.

«Принципи паліативного лікування дітей у нас законодавчо не окреслені. Не визначено, де саме діти, до яких можна застосувати поняття «паліативні», мали б перебувати. Якщо йдеться про онкологію, це більш-менш зрозуміло – в онкологічних відділеннях дитячих лікарень. Дуже часто існує ситуація, коли у дитини 4-та стадія і її відправляють помирати додому. Там вона не отримує адекватної медичної допомоги, яку повинна була б отримувати в цивілізованій європейській країні. Такій дитині в нашій країні ніде перебувати. У нас немає мобільних служб, щоб дитині, яка перебуває вдома, надавати допомогу. У нас немає дитячих форм морфіну. В Європі він є у формі сиропу, в назальних краплях», - повідомила Луб'яна.

Експерт наголосила, що в Україні немає затвердженого переліку, що визначає, яка дитина може вважатися паліативною.

«У нас немає стандартів, за якими повинні працювати лікарі, немає законодавства, яке дасть змогу дитині померти в такому закладі, без загрози того, що директор дитбудинку опиниться під загрозою кримінальної справи. Проблема не вирішена абсолютно», - сказала Луб'яна.

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Довідка УНІАН. Всесвітня організація охорони здоров'я визначає паліативну допомогу для дітей як активний і повний догляд за тілом, розумом і станом духу дитини, а також підтримку сім'ї. Провайдери медичних послуг повинні оцінювати і полегшувати фізичні, психологічні та соціальні страждання дитини. Для надання ефективної паліативної допомоги потрібен широкий багатодисциплінарний підхід, що охоплює сім'ю і використовує наявні в конкретній спільноті ресурси. Паліативну допомогу можна забезпечувати в закладах третинного рівня, в центрах охорони здоров'я на рівні окремих спільнот і навіть у домашніх умовах.