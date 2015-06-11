На палаючій нафтобазі під Києвом готуються до відкачування палива

Про це заявив глава ДСНС України Микола Чечоткін, передає прес-служба ДСНС.

"Здійснюється підготовка до відкачування палива з розгерметизованих ємностей. До ліквідації пожежі залучено сили ДСНС, МВС, Міністерства оборони, Нацгвардії, Міністерства охорони здоров'я. Всі працюють цілодобово і роблять все можливе для ліквідації пожежі", - запевнив він під час засідання урядової комісії з ліквідації наслідків масштабної пожежі.

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За його словами, станом на 17 годину четверга, 11 червня, горить 3 ємності об'ємом 800 куб. м, триває гасіння ємностей пінними генераторами.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області виникла ввечері 8 червня. За даними МОЗ, загинули чотири людини і 14 постраждали. Гасіння пожежі триває досі.