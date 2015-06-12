Рятувальники знайшли тіло на місці пожежі на нафтобазі під Києвом

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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"Під час проведення розвідки виявлено тіло особи. Інформацію передано до органів внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що пожежно-рятувальні підрозділи "контролюють 95% території об’єкту", загрози розповсюдження вогню немає.

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Ліквідація пожежі досі триває.