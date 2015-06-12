В Одеській області СБУ затримала партію героїну майже на 1,5 млрд гривень

Орієнтовна вартість цієї партії на "наркоринку"" становить майже 1 млрд 400 млн грн, повідомили у прес-центрі СБУ. "Таким чином було викрито стійкий транзитний канал контрабанди героїну з Близького Сходу до країн ЄС (Іран-Туреччина-Україна-Польща)», - йдеться в повідомленні.

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За даними СБУ, до складу транснаціонального організованого злочинного наркоугруповання, що ліквідовано за сприяння Державної прикордонної служби та Державної фіскальної служби, входили: громадянин однієї з європейських країн (організатор) та п’ятеро громадян України.

Як поінформували в СБУ, півтонни героїну прибули до України через митний пост "Іллічівськ" Одеської митниці на поромі Cheng A у вантажівці з рулонами гідроізолюючого бітуму. "Для зручності - рулони з наркотиком були спеціально промарковані. Наркоділки намагалися переправити його з України до Польщі через митний пункт пропуску «Ягодин»", - зазначається в повідомленні.

Затримана партія є рекордною для України за всю її історію, підкреслили в СБУ.