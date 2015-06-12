Волонтери організували для постраждалих бійців АТО риболовну реабілітацію

Волонтери з «Рибальської сотні» спільно з активістами ВГО «Громада Рибалок України» вирішили допомогти військовослужбовцям впоратися з психологічним навантаженням після перебування в зоні бойових дій і організували для них риболовну реабілітацію.

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Поранених доставили з Пущі-Водиці в с. Забір'я під Києвом, де на базі Фіш-Парку «Забір'я» бійцям влаштували рибальський фестиваль. Учасники програми отримали пам'ятні сувеніри та можливість поласувати свіжим уловом. Цього разу на риболовлю приїхало 29 бійців.

Захід пройшов за підтримки народного депутата Бориса Філатова, чий благодійний фонд займається цілим рядом програм з реабілітації військовослужбовців АТО.

«Для нас найважливіше, щоб наші хлопці поверталися з зони бойових дій цілими і неушкодженими. На жаль, війна не обходиться без втрат для здоров'я. Навіть ті, кому пощастило повернутися без поранень, несуть на собі важкий психологічний тягар. Ці хлопці пережили всі жахи війни, після яких не так легко повернутися до нормального життя. Наш обов'язок, як українців, і патріотів – допомагати нашим воїнам всіма доступними засобами. Допомагати морально й матеріально. Тому важливо частіше організовувати подібні заходи, і ми це плануємо робити», - сказав Борис Філатов.

«Риболовля по праву визнана одним з кращих способів психічної і фізичної реабілітації. Особливо актуально це зараз - для підтримки наших захисників і тих, хто постраждав у зоні проведення АТО», - підкреслив президент ВГО «Громада Рибалок України» Андрій Неліпа.

У день рибалки, 12 липня, Благодійний Фонд Бориса Філатова спільно з представниками громадських організацій проведуть курс рибальської терапії в Дніпропетровську.

Благодійний Фонд Бориса Філатова був заснований в 2015 році. Мета його створення – надання фінансової, юридичної, психологічної та іншої допомоги жителям Дніпропетровська, у тому числі військовослужбовцям АТО і їх сім'ям. Фонд займається цілим рядом соціальних проектів з реабілітації та лікування військових. Під його егідою був створений Реабілітаційний центр, побудований стадіон на житловому масиві Сокіл, відкрито дитячий патріотичний табір «Укропчик», а діти загиблих героїв бійців АТО отримали можливість вирушити на відпочинок до Угорщини.

Всеукраїнський Благодійний Фонд «Громада рибалок України» був створений 20 грудня 2006 року і є структурною частиною Всеукраїнського Риболовного Громадського Об'єднання «Громада Рибалок України». За підтримки Благодійного Фонду Бориса Філатова і волонтерів «Рибальської сотні», активісти регулярно проводять заходи з психо-емоційної реабілітації військовослужбовців, волонтерів і дітей переселенців. В рамках проекту «Рибальська реабілітація постраждалих в АТО» в Ірпені проводяться майстер-класи та спортивні змагання з рибної ловлі.