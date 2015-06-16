Завтра в Україні спека здасть позиції завдяки грозовим дощам

У західних областях, у Сумській і Чернігівській областях місцями очікується 15-22 градуси тепла. Спека утримається на півдні. Дощі з грозами пройдуть на більшій частині території, лише на заході та півночі вдень опади припиняться. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині істотних опадів не очікується, лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі 9-15 тепла, вдень 20-25, місцями 15-22 градуси тепла.

У північних областях у Київській та Житомирській переважно без опадів, у Сумській і Чернігівській областях очікується волога погода з дощами і грозами. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 20-26, місцями 17-20 градусів тепла.

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У центральній частині місцями дощі з грозами. Температура повітря вночі 10-16 градусів тепла, вдень 21-26, у Дніпропетровській області 24-29 градусів тепла.

У східних областях очікується дощова погода. Температура повітря вночі 12-17, вдень 22-27 градусів тепла.

У південній частині очікуються місцями грозові дощі. Температура повітря вночі 15-20, вдень 25-30 градусів тепла.

У Києві суттєві опади малоймовірні. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла, вдень 23-25 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.