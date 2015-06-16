У Харкові будівлі "зачищають" від радянської символіки (фото)
16:15, 16 червня 2015Суспільство
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У рамках декомунізації Харків активно "зачищають" від радянської спадщини.
У Харкові демонтують радянську символіку / twitter/@itsector
Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, прибирати комуністичні символи сьогодні комунальники почали з будівлі СБУ, де демонтували серп та молот, передає ТСН.
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Також повідомляється, що герб СРСР вже прибрали з місцевого відділку МВС.
Крім того, комуністичну символіку познімали із фасаду Харьківського авіаційного заводу.
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