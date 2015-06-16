У Харкові будівлі "зачищають" від радянської символіки (фото)

16:15, 16 червня 2015
Суспільство
1233 0

У рамках декомунізації Харків активно "зачищають" від радянської спадщини.

Харьков / twitter/@itsector

Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, прибирати комуністичні символи сьогодні комунальники почали з будівлі СБУ, де демонтували серп та молот, передає ТСН.

Читайте такожЗірка, серп і молот: комуністичну символіку можна знайти на 9 станціях київського метро (фото)

Також повідомляється, що герб СРСР вже прибрали з місцевого відділку МВС.

Крім того, комуністичну символіку познімали із фасаду Харьківського авіаційного заводу. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter