У Харкові будівлі "зачищають" від радянської символіки (фото)

Як пишуть місцеві жителі у соцмережах, прибирати комуністичні символи сьогодні комунальники почали з будівлі СБУ, де демонтували серп та молот, передає ТСН.

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Також повідомляється, що герб СРСР вже прибрали з місцевого відділку МВС.

Крім того, комуністичну символіку познімали із фасаду Харьківського авіаційного заводу.