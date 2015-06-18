Завтра північний вітер принесе в Україну прохолоду, місцями буде +15

Дощі з грозами найбільш вірогідні в східних областях, на півдні, в західній частині. На решті території антициклон обумовить суху малохмарну погоду, повідомляє «Оpogode».

У західній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі 7-12, в горах 4-9 градусів тепла, вдень 20-25, місцями 16-21 градус тепла.

У північних областях у Київській та Житомирській буде переважати суха погода, у Чернігівській області місцями пройдуть дощі, у Сумській області - дощі досягнутий помірних значень. Температура повітря вночі 9-15 градусів тепла, вдень 20-25, місцями 15-20 градусів тепла.

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У центральній частині дощі можливі тільки в Дніпропетровській області. Температура повітря вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-26 градусів тепла.

У східних областях очікуються грозові дощі. Температура повітря вночі 11-16, вдень 21-26 градусів тепла.

У південній частині місцями пройдуть грозові дощі. Температура повітря вночі 12-17, вдень 20-26 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла, вдень 21-23 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с.