В українсько-американського навчання "Сі Бриз–2015" буде повноцінна берегова фаза

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС, про це йшлося під час під час триденної заключної конференції з підготовки українсько-американського навчання «Сі Бриз–2015», яка 18 червня завершилася в Одесі.

Згідно з повідомленням, конференція проходила під головуванням начальника відділу управління бойової підготовки Командування Військово-Морських сил Збройних сил України капітана 1 рангу Олександра Орєхова. Делегацію від ВМС США очолював капітан 1 рангу Стів Ліхі. Окрім військових моряків України і США в конференції також взяли участь представники Болгарії, Великобританії, Грузії, Молдови, Туреччини, Румунії та Швеції.

Основною метою заходу було узгодження порядку дій сил, логістичного забезпечення, уточнення складу учасників та навчальних питань.

Читайте такожУкраїна проведе п'ять міжнародних військових навчань у 2015 році«Атмосфера конференції, як завжди, була дружньою і діловою. За підсумками проведеної спільної роботи протягом початкової, головної і заключної конференцій вже добре проглядаються загальний обрис навчання, його морська, наземна і повітряна складові», - зазначив капітан 1 рангу Орєхов.

За його словами, «однією з особливостей «Сі Бриз–2015» є те, що ми повертаємося до так би мовити повноцінного формату берегової фази, вона буде проведена за участі багатонаціональних сил. Достатньо суттєвим очікується представництво країн-учасниць у морській складовій маневрів".

"Варто також зазначити, що планується залучити до участі у навчанні не лише практично усі роди сил українських ВМС, а й представників Сухопутних військ України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України», - додав офіцер.

За словами Орєхова, навчання «Сі Бриз–2015» покликані підвищити рівень довіри і безпеки у регіоні, покращити взаємосумісність між ВМС ЗС України і ВМС країн-членів НАТО і країн-партнерів.

Як повідомляв УНІАН, темою навчання «Сі Бриз–2015», проведення якого заплановане на початок осені, є проведення багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. Навчання планується провести у Одеській і Миколаївській областях та у північно-західній частині Чорного моря.