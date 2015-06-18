Берегові артилеристи ВМС України в ході навчань стріляли по морських цілях

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-центрі командування українських ВМС.

Оборону ділянок морського узбережжя берегові артилеристи проводили у взаємодії з корабельними угрупуваннями, морською авіацією і морською піхотою.

Як сказав начальник ракетних військ та артилерії командування ВМС полковник Олександр Сук, артилерійські підрозділи успішно виконали поставлені завдання.

Читайте такожСаакашвілі: Прийнято рішення про дислокацію штабу ВМС в ОдесіЗа словами полковника, навчальні цілі досягнуті, особовий склад, серед яких і відмобілізовані військовослужбовці, під час багатокілометрових маршів у райони вогневих позицій і безпосередньо в ході виконання бойових вправ діяв впевнено.

На думку начальника ракетних військ та артилерії, найважливішим є те, що берегові артилеристи удосконалили злагодженість і покращили свої практичні навички.

Читайте такожВ українсько-американського навчання "Сі Бриз–2015" буде повноцінна берегова фазаЯк повідомляв УНІАН, українські ВМС 15-18 червня проводять комплекс тактичних навчань із залученням морської, авіаційної і сухопутної компонент флоту.

Під час заходів відпрацьовувалися спільні дії тактичних груп кораблів, підрозділів морської піхоти, морської авіації, артилерії військ берегової оборони. Навчання відрізнялися високим динамізмом, діями підрозділів на недостатньо знайомій місцевості.

Читайте такожФрегат "Гетьман Сагайдачний" відпрацював взаємодію з есмінцем ВМС СШАДо заходів також залучалися військовослужбовці з досвідом участі в антитерористичній операції на сході країни.