Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Бузини Медведька на два місяці

Про це у Facebook повідомив присутній у залі суду журналіст Олександр Рудоманов.

"Суддя назначив Андрій Медведько запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня 2015 року", - говорится в сообщении.

Суддя назначив Андрій Медведько запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня 2015 року Posted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015

Як повідомлялося, Олеся Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській в Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.

Вчора, 18 червня, правоохоронці затримали двох киян за підозрою у вбивстві Бузинм. Пізніше голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання третього підозрюваного.