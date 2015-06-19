Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Бузини Медведька на два місяці
02:10, 19 червня 2015Суспільство
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Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення заарештувати підозрюваного у вбивстві публіциста Олеся Бузини Андрія Медведька на два місяці, до 14 серпня.
УНІАН
Про це у Facebook повідомив присутній у залі суду журналіст Олександр Рудоманов.
"Суддя назначив Андрій Медведько запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня 2015 року", - говорится в сообщении.
Суддя назначив Андрій Медведько запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 14 серпня 2015 рокуPosted by Олександр Рудоманов on Thursday, June 18, 2015
Як повідомлялося, Олеся Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській в Шевченківському районі столиці біля будинку, де він жив.
Вчора, 18 червня, правоохоронці затримали двох киян за підозрою у вбивстві Бузинм. Пізніше голова МВС Арсен Аваков заявив про затримання третього підозрюваного.
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